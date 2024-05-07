تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة الحاسمة أمام نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات على ملعب “بارك دي برانس”.

ونجح فريق بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بهدف دون رد في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا،.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – بيرالدو – هيرنانديز

في خط الوسط: فابيان رويز – فيتنيا – أسينسيو

في خط الهجوم: ديمبيلي – مبابي- باركولا