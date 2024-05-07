نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الأهلي.. موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباراة الهلال والحزم وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



فاز الهلال على الأهلي في الجولة الماضية من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف بينما تعادل الحزم مع الأخدود سلبيا دون أهداف في نفس الجولة.



يحتل الهلال المركز الأول برصيد 86 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.



موقف الهلال والحزم في جدول الدوري السعودي



احتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين صعد الحزم إلى الدوري السعودي بعد احتلاله لمراكز متقدمة في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.



موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والحزم يوم السبت 11 مايو 2024 على إستاد المملكة أرينا معقل الهلال وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.