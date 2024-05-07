نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهلال.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية عن موعد مباراة الشباب والأهلي في الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الشباب والأهلي في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الشباب والأهلي يوم السبت 11 مايو 2024 على إستاد الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC 1 السعودية بنقل أحداث المباراة.



خسر الأهلي من الهلال في الجولة الماضية من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف بينما فاز الشباب على الرائد بهدفين نظيفين في نفس الجولة.



يحتل الشباب المركز الثامن برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.



موقف الشباب والأهلي في جدول الدوري السعودي



احتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مباريات.



في حين صعد الأهلي إلى الدوري السعودي بعد احتلاله لصدارة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.