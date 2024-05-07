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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد العيسى، رئيس نادي أهلي جدة، أن فريقه خسر أمام الهلال في الكلاسيكو بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم.

أول تعليق من رئيس أهلي جدة بعد الخسارة من الهلال

وتعرض الأهلي للهزيمة أمام الهلال بنتيجة (2-1)، في كلاسيكو مؤجل من الجولة 28 بالدوري السعودي، والذي أقيم مساء الاثنين على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال العيسى في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" بعد المباراة: "قدمنا أداءً رائعًا، وأوجه الشكر للمدرب واللاعبين والجماهير والرابطة على الجهد الذي بذلوه".

وأردف: "ما زلنا نخسر المباريات بسبب أشياء خارجة عن إرادتنا. رأينا جميعًا أن الهدف الأول للهلال غير صحيح، حيث ارتقى ميتروفيتش على مدافعنا بكامل جسده. أعتذر للجماهير عن هذه النتيجة".

وعن تأثر الأهلي بتأجيل المباراة، أوضح العيسى: "لم نكن نحن من اختار هذا الموعد، ولكن نحن مستعدون للعب في أي وقت وفي أي ظروف. قدمنا مباراة جيدة رغم ذلك".

وبخصوص الدعم المالي للأندية السعودية، أوضح العيسى: "ليس من المنطقي أن يكون الدعم المالي متساويًا بين الأندية، خاصة عندما يتم خصم الديون، في حين أن بعض الأندية ليس لديها ديون من إدارات سابقة".

وأضاف: "كان يجب التعامل مع ملف الديون بشكل منفصل. من حق جماهير الأهلي أن تبدأ موسمًا جديدًا دون أعباء من إدارات سابقة، وينبغي أن نبدأ الموسم بفرص متساوية".

وأكد: "لم نكن نعلم قبل بداية الموسم أنه سيتم خصم مبلغ الديون من مبالغ الدعم. نتمنى أن نكون دون ديون، ونعمل في حدود الظروف المتاحة لنا. نأمل في تقديم أفضل ما لدينا".