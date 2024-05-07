الرياضة

تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن أزمة مارسيل كولر مدرب مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق العديد من الكواليسن والأسرار خلال الأيام الماضية بعد تفاقمها بشكل واضح عقب مباراة مازيمبي ببطولة إفريقيا.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات تلفزيونية: الأزمة بدأت حينما أعترض أفشة بشكل علني على قرار كولر بعدم الدفع به في مباراة مازيمبي، وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني وأستبعد اللاعب من مباراتي الإسماعيلي والجونة في الدوري.

وأشار: هنا تدخل عدد من لاعبي الأهلي الكبار ومعهم خالد بيبو مدير الكرة بهدف أحتواء الأزمة، وحرص محمد الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعة وكهربا على التحدث مع كولر للعفو عن أفشة، وولم يتردد أفشة هو الأخر في تقديم إعتذار للمدير الفني السويسري، وأكد أنه لم يكن يقصد التشكيك في حياديته بشأن إختيار اللاعبين.

وتابع، أن هدفه كان التعبير عن حماسه ورغبته في المشاركة مع الفريق، وأمام هذه الظروف قرر كولر العفو عن أفشة وضمه لقائمة الأهلي في مباراة الإتحاد السكندري مساء اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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