نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن أزمة مارسيل كولر مدرب الأهلي مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق العديد من الكواليسن والأسرار خلال الأيام الماضية بعد تفاقمها بشكل واضح عقب مباراة مازيمبي ببطولة إفريقيا.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات تلفزيونية: الأزمة بدأت حينما أعترض أفشة بشكل علني على قرار كولر بعدم الدفع به في مباراة مازيمبي، وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني وأستبعد اللاعب من مباراتي الإسماعيلي والجونة في الدوري.

وأشار: هنا تدخل عدد من لاعبي الأهلي الكبار ومعهم خالد بيبو مدير الكرة بهدف أحتواء الأزمة، وحرص محمد الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعة وكهربا على التحدث مع كولر للعفو عن أفشة، وولم يتردد أفشة هو الأخر في تقديم إعتذار للمدير الفني السويسري، وأكد أنه لم يكن يقصد التشكيك في حياديته بشأن إختيار اللاعبين.

وتابع، أن هدفه كان التعبير عن حماسه ورغبته في المشاركة مع الفريق، وأمام هذه الظروف قرر كولر العفو عن أفشة وضمه لقائمة الأهلي في مباراة الإتحاد السكندري مساء اليوم.