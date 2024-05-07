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أحمد جودة - القاهرة - أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال، حيث يُدير المباراة المقرر إقامتها في ملعب رادس.

تحديد حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويعاونه مواطنيه مقران قوراري كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني كمساعد ثان، فيما يتواجد معتز إبراهيم الشلماني كحكم رابع.

ويتواجد الموريتاني دحان بيدا كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية ساليما موكاسانجا، كمساعد أول لحكم تقنية الفيديو، والأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو، بينما سيقود مواجهة الإياب الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، والجزائري لحلو بن براهم لتقنية الفيديو.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد رادس بتونس الساعة العاشرة مساءً يوم 18 مايو الجاري، على أن تكون مواجهة الإياب في الثامنة مساء يوم 25 من نفس الشهر، على استاد القاهرة الدولي.

