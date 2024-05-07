نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فأل حسن لـ الأهلي والزمالك.. 15 لقبًا أفريقيًا حققتها الأندية المصرية خلال "السنوات الزوجية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الأفريقية والذي يشارك فيهما ناديي الأهلي والزمالك على الترتيب هذا الموسم.

الأهلي يصطدم بنظيره فريق الترجي التونسي في مواجهة من العيار الثقيل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

بينما يواجه الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية، وستقام مباراة الذهاب يوم 19 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 26 من الشهر ذاته.

ماذا يفعل المصريين في النهائيات الأفريقية خلال السنوات الزوجية؟

وتعتبر إقامة نهائي بطولتي إفريقيا هذا الموسم في عام زوجي (2024) بشرى سارة لناديي الأهلي والزمالك، خاصة وأن الأندية المصرية سبق وحققت 15 لقبًا أفريقيًا في السنوات الزوجية، بينما فشلت 6 مرات فقط جاءت كالآتي:

دوري أبطال إفريقيا

في البطولة الأهم على مستوى الأندية بقارة إفريقيا، حققت الأندية المصرية 9 ألقاب بالبطولة في السنوات الزوجية، حيث حصد الأهلي اللقب أعوام (1982، 2006، 2008، 2012، 2020)، بينما توج الزمالك باللقب أعوام (1984، 1986، 1996، 2002).

الأهلي

بينما خسرت الأندية المصرية لقب البطولة 6 مرات في السنوات الزوجية، حيث فشل الأهلي في حصد اللقب عامي (2018، 2022)، بينما خسر الزمالك اللقب أعوام (1994، 2016، 2020)، وفشل غزل المحلة في التتويج باللقب عام (1974).

كأس الكؤوس الأفريقية

أما في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لم يخسر المصريين لقب البطولة في السنوات الزوجية إطلاقًا، بينما حققوا اللقب القاري 5 مرات بواقع 2 للأهلي (1984، 1986)، و2 للمقاولون (1982، 1996)، ولقبًا وحيدًا لصالح نادي الزمالك عام (2000).

الزمالك

الكونفدرالية الأفريقية

على مستوى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حصد المصريين لقبًا وحيدًا من أصل لقبين في السنوات الزوجية وكان عام 2014 عندما حصد الأهلي لقب البطولة على حساب سيوي سبورت، بينما اللقب الثاني جاء في عامًا فرديًا لصالح الزمالك عام 2019.

** هل يكمل ناديي الأهلي والزمالك سلسلة نجاحات الأندية المصرية في السنوات الزوجية ويحصدان لقبي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم على حساب الترجي ونهضة بركان؟

