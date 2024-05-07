نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي بزيارة إلى معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس وذلك ضمن الزيارات التي يستقبل فيها المعهد الوفود من مختلف دول العالم للتواصل وإثراء النقاش مع طلبته حيث يعتبر المعهد أعلى جهة تعليمية تمنح شهادة البكالوريا والدكتوراه في الإعلام والعلوم الإخبارية بتونس.



واستقبلت رئيسة المعهد د. حميدة البور الوفد المكون من الزملاء محمد قاسم الرئيس المؤسس للنادي وعلي الباشا مستشار النادي وعدنان بن مراد رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين في تونس الرئيس التنفيذي للنادي وخالد الشوملي عضو النادي الدولي، ودار الحديث خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج التدريبية الإعلامية التي ينظمها المعهد والاستفادة من الخبرات الأكاديمية الموجودة في تأهيل وتدريب كوادر وأعضاء النادي والدراسات والأبحاث والتجارب الإعلامية التعليمية التي يقوم بها المعهد وإمكانية الإطلاع عليها لا سيما فيما يتعلق بجانب الإعلام الرياضي وأدواته المهنية، اذ يوجد لدى المعهد استديوهات خاصة بالتدريب الإعلامي للاعلام الرياضي وكذلك هناك العديد من الطلبة والطالبات الذين يكملون دراساتهم العليا من خلاله.



وجالت د. البور والأستاذ إسكندر الحجام مع الوفد في مختلف الأقسام، مستعرضة الإنجازات والبرامج المنوعة التي ينفذها المعهد في خدمة طلبته والمجتمع، والأهداف التي يسعى إليها لإرساء معايير جديدة للتعليم الصحفي في تونس والوطن العربي، وأنّ المعهد حريص دائمًا على تعزيز وتفعيل علاقاته بالمؤسسات المحلية والدولية على حد سواء، كما التقوا مع مجموعة من طلبة المعهد وجرى تبادل النقاش والآراء حول كل ما يتعلق بالإعلام الرياضي والنادي الدولي.



بدوره توجه مستشار النادي علي الباشا بالشكر للدكتورة البور على حفاوة الاستقبال مشيدًا بالإمكانيات العلمية والتقنية التي يتمتع بها المعهد إلى جانب كونه من الجهات التدريبية الرائدة على مستوى المنطقة والآمل باستمرار التعاون المشترك لما فيه خدمة ومصلحة مسيرة الإعلام الرياضي التونسي والعربي.