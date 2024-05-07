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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه بجوار بايرن ميونخ الألماني، هما أفضل فريقين لديهما القدرة على شن هجمات مضادة على دفاعات منافسيهما في القارة العجوز الآن.

أنشيلوتي: بايرن ميونخ وريال مدريد أفضل فريقين في العالم

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مواجهة بايرن "ريال مدريد وبايرن ناديان متشابهان، لديهما تقاليد وتاريخ عظيم بدوري أبطال أوروبا. نحن نحترمهم أيضا لأنهم لعبوا بشكل جيد للغاية. لقد كانوا أفضل منا في مباراة الذهاب".

وأضاف "كلا الفريقين يؤديان بشكل جيد للغاية في الهجمات المضادة لأننا نملك لاعبين جيدين وسريعين. إنهما الفريقان الأكثر خطورة في أوروبا في هذا الصدد، ولكن مع التوازن الجيد يمكننا التعامل مع هذا الخطر بشكل جيد".

وأكد أنشيلوتي، الذي فاز فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن الأوكراني أندريه لونين سيعود لحراسة مرمى الريال مرة أخرى، بينما يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تعافيه من إصابة خطيرة.