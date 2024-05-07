شاهد تويتر الآن..بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه باريس سان جيرمان اليوم نادي بوروسيا دورتموند في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب بارك دي برانس، معقل النادي الباريسي، وفق المواعيد التالية:

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

يوافق موعد ماتش بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في السودان وليبيا الساعة 9 مساءً.

موعد مباراة سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في قطر والسعودية والكويت الساعة 10 مساءً.

وتأتي مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساءً بتوقيت الأردن.

وتوافق مواجهة باريس سان جيرمان ضد دورتموند اليوم الساعة 11 بتوقيت الإمارات العربية.

ويوافق موعد ماتش باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند الساعة 8 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.







القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند مباشر اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



تعتبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل مجموعة القنوات مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان اليوم عبر تردد قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1 ويأتي ترددها كما يلي:

تردد قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند على النايل سات

يمكنك متابعة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم عبر تردد قناة بين سبورت 1 على النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3



تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع اليوم لمواجهة بايرن ميونخ



يأتي تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دروي أبطال أوروبا اليوم كما يلي:

حراسة المرمي: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، أشرف حكيمي.

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا، فابيان رويز.

الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديميبيلي.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقع اليوم لمواجهة باريس سان جيرمان

يأتي تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دروي أبطال أوروبا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، إيان ماتسن.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، ايمري تشان، جوليان براندت.

الهجوم: كريم أديمي، نيكلاس فولكروج، جادون سانشو.

معلق مباراة بوروسيا دورتموندو سان جيرمان في دروي أبطال أوروبا

اختارت قنوات بين سبورت معلق مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، وهو المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي للتعليق عبر قناة بين سبورت ١.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند قبل مواجهة اليوم



يتضمن تاريخ مواجهات بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان قبل مواجهة اليوم 6 مواجهات.

فاز بوروسيا دورتموند في مباراتين.

وتعادل الفريقان في 3 مواجهات.

وفاز باريس سان جيرمان في لقاءين.

وتعتبر مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد تقابلهما مرتين في دور المجموعات، ومباراة ذهاب نصف النهائي.

وفاز النادي الفرنسي على نظيره الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات (2-0)، وتعادل للفريقان (1-1) في لقاء الإياب في الجولة الأخيرة، وفاز دورتموند في مباراة الذهاب من نصف النهائي (1-0).