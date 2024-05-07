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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة مصرية بين Al Ahli vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، يوم اللقاء، يدخل النادي الأهلي المباراة وهو مصمم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك بهدف مواصلة الزحف نحو المقدمة في جدول مسابقة الدوري الممتاز، وأيضًا للحفاظ على لقب البطولة. فقد عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي، جلسة مع اللاعبين لتركيزهم على أهمية الفوز واستعادة النغمة الإيجابية للانتصارات.

وخلال هذه الجلسة، حث كولر اللاعبين على الالتزام بالجوانب التكتيكية والخططية، واللعب بقوة وتسجيل الأهداف بشكل مبكر، وعدم السماح للمنافس بالضغط على خط الدفاع. وقد شدد على أهمية بطولة الدوري وحاجة الفريق للحفاظ على اللقب.

من ناحية أخرى، يدخل نادي الاتحاد السكندري المباراة متطلعًا لتحقيق نتيجة إيجابية، وذلك بهدف تحقيق التقدم في جدول المسابقة. وطالب طارق العشري، المدير الفني للفريق، اللاعبين باللعب بقوة وتحقيق النتائج الإيجابية.

ويظهر أن هذه المباراة ستكون مثيرة ومهمة للغاية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق أهدافه وتحقيق الفوز. ومن المثير للاهتمام متابعة تطبيق خطط المدربين وكيف سيتفاعل اللاعبون معها على أرض الملعب.

وتأتي هذه المباراة بعد أن حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، بينما فاز الاتحاد السكندري على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة السابقة.

بشكل عام، من المتوقع أن تكون المواجهة بين الأهلي والاتحاد السكندري حماسية ومثيرة، وستكون فرصة لكل من الفريقين لإظهار قوتهم ومهاراتهم. وسيكون من الشيق متابعة مسار اللقاء ونتائجه، حيث ستكون لها تأثير كبير على ترتيب جدول الدوري الممتاز المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم على القنوات الناقلة في الدوري المصري

ستتمكن جماهير القلعة الحمراء وسيد البلد، من متابعة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023/2024 على القنوات الناقلة لها رسميًا وحصريًا، وهي شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة أمام مشجعين الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي.

وذلك بناءً على تعاقدها مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بإتاحة مباريات دوري نايل مباشرة عبر قنواتها المختلفة؛ وبالتالي فإن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم ستتم من خلال تردد قناة On time sports 1 الموضح في هذا الجدول.

تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



موعد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز 2023/2024

ويأتي موعد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز 2023-2024، لتبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسعودية والأردن، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023/2024، كواحدة من المباريات المؤجلة في الأسبوع التاسع من مسابقة دوري نايل، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي، معقل المارد الأحمر.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري 2023/2024، ليصل إلى النقطة الـ 27 من أصل 13 لقاء، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 20 مباراة؛ لهذا تترقب الجماهير متابعة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الآن في الدوري الممتاز.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023/2024، ليكون الحكم الدولي محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه شريف عبد الله وعدي عيد وأحمد حمدي، بينما يكون حكم تقنية الفيديو، عبد العزيز السيد، ويساعده محمد عباس قابيل.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يتوقع أن يختار السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - رضا سليم.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول الدوري

في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، يُظهر الأهلي بأنه فريق يسعى جاهدًا للتقدم في الترتيب والمنافسة على اللقب. حاليًا، يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة، وهو رصيد لم يكن بالضخم بالنسبة للمستوى الذي يعتاد عليه الفريق، لكنه يظهر تحسنًا واضحًا في الأداء والنتائج مقارنة بالفترة السابقة.

في 13 مباراة لعبها حتى الآن، حقق الأهلي ثمانية انتصارات وتعادل في 3 مواجهات، في حين خسر مرتين فقط. يظهر هذا الإحصاء أن الفريق يتمتع بقدرة على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، ولكن قد تكون هناك بعض النقاط التي يحتاج الفريق لتحسينها لضمان استمرار التحسن في النتائج.

من الناحية الهجومية، سجل لاعبو الأهلي 29 هدفًا، مما يعكس قوة خط الهجوم للفريق وقدرته على إحراز الأهداف. ومع تلقي شباك الفريق 14 هدفًا فقط، يظهر أن الدفاع يعمل بفعالية أيضًا، لكن لا يزال هناك بعض الجوانب التي يحتاج الفريق لتحسينها لتقليل عدد الأهداف الملقاة في مرماه.

في المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وهو فريق يواصل تقديم أداء قويًا في الموسم الحالي. يظهر رصيدهم الكبير أنهم يعتبرون منافسًا جديرًا في المنافسة على اللقب، وهو ما يجعل مواجهاتهم أمام الأهلي وغيرهم من الفرق ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار البطولة.

بشكل عام، يبدو أن الأهلي والاتحاد السكندري على مسار جيد في الموسم الحالي، ومن المثير للمتابعة معرفة كيف سيتطور أداء كلا الفريقين في المباريات القادمة، وما إذا كانوا سيستمرون في تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب أم لا.