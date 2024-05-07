نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير مغربية تفجرها وتفاجئ الزمالك.. نهضة البركان بالقوة الضاربة قبل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير مغربية، إن فريق نهضة بركان، أحد العناصر الهامة في الفريق وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان ذهابًا يوم الأحد الموافق 12 مايو، وإيابًا يوم 19 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي.

وحسبما ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الفريق ينتظر عودة أسامة لمليوي مهاجم نهضة بركان، حيث أنه تماثل الشفاء قبل مواجهة الزمالك.

وكان لمليوي يُعاني من إصابة أبعدته عن المباريات، ولكنه خضع لعلاج مكثف من أجل تجهيزه للمواجهات المُقبلة، وخاصة مباراة الزمالك، وتأكد ذلك بعد دخوله للتدريبات الجماعية رفقة زملائه.