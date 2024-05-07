نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعبر عقبة الاتحاد السكندري ويواصل الانتصارات قبل نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت احداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع المارد الأحمر الفوز برباعية مقابل هدف ليواصل الانتصارات

وسام أبو علي افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

وعقب مرور 3 دقائق ضاعف رضا سليم النتيجة بهدف ثان في شباك سيد البلد.

ومع الدقيقة 41 ضاعف عمر كمال عبد الواحد النتيجة لصالح الأهلي بهدف ثالث من تسديدة صاروخية.

ومع الدقيقة 41 ضاعف عمر كمال عبد الواحد النتيجة لصالح الأهلي بهدف ثالث من تسديدة صاروخية.



بينما سجل هدف الاتحاد بنجامين بواتينغ الأول في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني ليذلل الفارق بهدف اول



ترتيب الفريقين بعد المباراة

احتل الاهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة بينما تجمد الاتحاد السكندري عند النقطة 32 في المركز الخامس.



وجاء تشكيل الأهلي في المواجهة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد غبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.