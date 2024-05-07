نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة يفوز بهدف نظيف على النصر في دوري أدنوك للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزا صعبا بهدف دون مقابل أمام نظيره فريق النصر في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

ملخص مباراة الوحدة والنصر

وبدأت أحداث مباراة الوحدة والنصر برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف أول بالمباراة ولكن لم ينجحوا لتصدي الدفاع والحارسان بقوة لها وكان الوحدة الأقرب للتسجيل وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وقام مدرب الوحدة والنصر بعدة تغييرات لتحسين مستوى نتيجة المباراة حتى سجل عمر خربين الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 70 صنعه له زليمخان باكيف وانتهت المباراة بنتيجة 1/0.

ترتيب الوحدة والنصر

ويحتل الوحدة المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادل بخمسة وخسر 6 بينما يأتي نظيره النصر في المركز الخامس برصيد 35 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بسبعة.