شريف عبد المنعم: توقعت فوز الأهلي على الاتحاد لهذا الأمر.. وهذا رأيي في أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه توقع فوز الأحمر على الاتحاد السكندري، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام.

شريف عبد المنعم: توقعت فوز الأهلي على الاتحاد لهذا الأمر

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توقعت فوز الأهلي على فريق الاتحاد السكندري، لأنه لا يصح أن تعتمد جميع الفرق على الأسلوب الدفاعي".

وأضاف: "الاتحاد السكندري أجرى تبديلات في الشوط الثاني استحوذ فيها على مجريات اللعب، لماذا لم يلعب بهذا الشكل من البداية".

وتابع: "أعاتب الأندية التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي، خصوصًا الفرق التي تمتلك قوام جيد من اللاعبين".

وأكمل: "كنت أفضل تأجيل مباراة الأهلي وبلدية المحلة، من أجل منح الفريق راحة قبل مواجهة الترجي التونسي، ولكن الفريق يملك قائمة جديدة من اللاعبين، والفريق يستطيع الفوز في المباراة القادمة.

وأتم شريف عبد المنعم تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي لا يبخل بالمجهود في الأهلي، إلا أنني أطمع في الأفضل منه، هو يريد فعل شيء مع الأهلي، وهذا أمر مميز".