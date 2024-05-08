نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للجماهير المصرية في البطولات الأفريقية والمحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، عن خبر سار للجماهير المصرية وذلك في البطولات الأفريقية والمحلية.

وجاء الخبر بزيادة السعة الجماهيرية في الأدوار التمهيدية في البطولة الأفريقية وذلك بداية من النسخة الماضية

السعة الكاملة في أداور خروج المغلوب

كما تم السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية.

أمًا في البطولات المحلية فتم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيري إلى ٣٠ ألف من الجمهور في كلا من استادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الاخري يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة.

وخلال السنوات الأخيرة تزايد الحضور الجماهيري من 1500 نص ومشجع ليتم الاتفاق على هذا العدد.