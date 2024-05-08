نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري، مباريات من العيار الثقيل في جميع البطولات، ويعد أبرزهم بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

بايرن ميونخ ضد ريال مدريد، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر قناة beIN Sports 1HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

كلوب بروج ضد فيورنتينا، الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عبر قناة beIN Sports 3HD.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد تعادل مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.