موعد مباراة باير ليفركوزن وروما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباراة باير ليفركوزن ضد روما وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موقف باير ليفركوزن وروما في جدول الدوري الأوروبي

نجح باير ليفركوزن في خطف فوز ثمين من روما بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي في بطولة الدوري الأوروبي.

واصل باير ليفركوزن مسيرته الرائعة الخالية من الهزائم اليوم إلى 48 مباراة بعد اكتساحه لآينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في الدوري الألماني.

وعادل باير ليفركوزن بهذا الفوز الرقم القياسي لأطول سلسلة دون هزيمة في جميع مباريات المستوى الأعلى منذ بدء المنافسة الأوروبية وذلك وفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتقاسم باير ليفركوزن هذا الرقم مع بنفيكا البرتغالي الذي سجله بين عامي 1963 و1956.

وأمام باير ليفركوزن فرصة لتحطيم هذا الرقم القياسي يوم الخميس المقبل عندما يواجه روما في مباراة العودة من الدور نصف النهائي في الدوري الأوروبي.

والرقم القياسي المسجل في 62 مباراة دون هزيمة هو باسم سلتيك الاسكتلندي وذلك في الفترة من 1915 إلى 1917 وكانت تلك المباريات كلها في الدوري المحلي.

موعد مباراة باير ليفركوزن وروما في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن وروما يوم الخميس 9 مايو 2024 على إستاد باي أرينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات مباريات العودة من الدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 1 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.