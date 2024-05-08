نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

انطلقت مباريات العودة من الدور قبل نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بمباراة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي فاز فيها النادي الألماني على النادي الباريسي بهدف نظيف وحجز مقعده في المباراة النهائية.

وكانت مباراة الذهاب بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف نظيف.

بينما يترقب عشاق الملكي غدا مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراة العودة من الدور قبل نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في الدور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي يوم السبت 1 يونيو 2024 وسوف يتم إقامته في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يتم نقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتbeIN sports HD بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونزليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا..

- الأربعاء 8 مايو 2024: بايرن ميونخ وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر