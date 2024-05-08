نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية مباريات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

وكان باير ليفركوزن الألماني قد نجح في تخطي عقبة روما الإيطالي بالفوز عليه بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

في حين تعادل أتلانتا الإيطالي مع مارسيليا الفرنسي في مباراة الذهاب الأخرى من الدور قبل نهائي

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الحالي يوم الأربعاء 22 مايو 2024 وسوف يتم إقامته على ملعب أفيفا في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا.

يتم نقل مباريات الدوري الأوروبي عبر قنوات beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة اليوروباليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي..

- الخميس 9 مايو 2024: أتلانتا ومارسيليا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- الخميس 9 مايو 2024: باير ليفركوزن وروما الساعة 10 مساء بتوقيت مصر