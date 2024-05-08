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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن الوجهة المفضلة للنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، في الفترة المقبلة.

أوسيمين يحسم موقفه من اللعب لباريس سان جيرمان

وترددت شائعات عن إمكانية انتقال أوسيمين إلى صفوف باريس سان جيرمان أو تشيلسي، بدايةً من الموسم المقبل.

وفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، يرغب أوسيمين في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويميل إلى رفض العرض المقدم من باريس سان جيرمان.

أضاف التقرير أن تشيلسي تواصل مؤخرًا مع ممثلي أوسيمين لاستكشاف مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع نابولي بشأن ضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي اقترح صفقة تبادلية تشمل انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعب أصغر سنًا إلى نابولي، إضافة إلى مبلغ مالي، مقابل الحصول على خدمات أوسيمين.

أكد التقرير أن أوسيمين يفضل انتظار عروض من أندية الدوري الإنجليزي، بدلًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

كما أن أوسيمين لا يشعر بالاهتمام بالعودة إلى الدوري الفرنسي، خاصةً أنه جاء إلى نابولي من صفوف ليل الفرنسي. ومن المحتمل أن يميل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تشيلسي أو آرسنال، بدلًا من باريس سان جيرمان.