نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يعلن موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد انضمام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، إلى معسكر منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب



وأعلن وزير الشباب والرياضة عن موعد انضمامه خلال تصريحات إذاعية، مصرحًا إنه على تواصل مستمر مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، وسينضم للمعسكر المقبل في شهر يونيو.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الأخير في شهر مارس الماضي، ولم يشارك مع حسام حسن بعدما تولى المهمة في قيادة الفراعنة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الراحل عن الفراعنة بعد وداع أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي.



ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر يونيو المقبل، لمواجهة كلًا من بوركينا فاسو في القاهرة، في المباراة التي تقام يوم 7 يونيو، كما سيلعب أمام غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

