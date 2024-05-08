مركز ناشئين "كرة السلة" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد 

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

محمد يوسف

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