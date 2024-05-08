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أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة كرة السلة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد مرانهم الأسبوعي، بالملعب المفتوح بالمدينة الشبابية.
مركز ناشئين "كرة السلة" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد
أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف رامي صبري، المدير الفني و أحمد البنا وبحضور احمد سلامة المشرف الفني بوزارة الشباب والرياضة.
الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .
كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية .
يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم مشرف مالي ومحمد عادل اداري مركز السلة ناشئين بالمشروع .