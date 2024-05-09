نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة سارة.. ممدوح عباس يفاجئ جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير نادي الزمالك في الفترة القادمة، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل أو البقاء داخل القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب عقودهم من الانتهاء ويتصدرهم أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق.

ودخلت إدارة القلعة البيضاء هذا الموسم في مفاوضات مع زيزو، للاتفاق حول القيمة المطلوبة لتجديد عقده في ظل وجود العديد من العروض الخليجية.

- ممدوح عباس يفاجئ جماهير الزمالك

ونشر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع (x):" سعدت جدا بزيارة عائلة أحمد سيد زيزو الصغيرة، هو وحرمه وآيلا نجلته، وامتدت الزيارة لقرابة الساعتين بلا ملل أو ضجر".

وتابع:" زيزو لاعب يتكلم بهدوء وعقل شديد ولن أدخل في تفاصيل ما ناقشته فيه ولكنه وعد جماهير الزمالك خيرا..".

أختتم:" أحب أن يكون هذا النموذج هو وشيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح عنوان لجميع لاعبي الفريق، وبالتوفيق في رحلة المغرب وقلبي مع حسين لبيب فهو يتحمل ما لا يطيقه بشر".

