عاجل.. تشكيل روما الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي روما، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة روما وباير ليفركوزن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: ميل سفيلار

ميل سفيلار خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا، إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، أنجيلينو

ليوناردو سبينازولا، إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، أنجيلينو خط الوسط: بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، لياندرو باريديس

بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، لياندرو باريديس خط الهجوم: روميلو لوكاكو، ستيفان الشعراوي، توماسو بالدانزي

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

تُنقل مباراة روما ضد باير ليفركوزن مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.