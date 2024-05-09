نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. نجم برشلونة يغيب لمدة 3 أشهر إضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن لاعب برشلونة قد يغيب في أول 3 أشهر من الموسم المقبل.

نجم برشلونة يغيب لمدة 3 أشهر إضافية

وذكرت صحيفة "آس" أن لاعب الوسط جافي، في طريقه للعودة إلى صفوف برشلونة، في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

ورغم التقارير الأولية التي أشارت إلى أن جافي قد يكون جاهزا للعودة في أغسطس المقبل، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي وتلف الغضروف المفصلي مع المنتخب الإسباني في نوفمبر الماضي.

وأتمت هناك اعتقاد في برشلونة، بأن الطاقم الطبي في النادي الكتالوني، مسؤول عن تفاقم خطورة إصابة جافي، حيث أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتلقى العلاج من طبيب إسباني، لكن لم يتم تشخيصه واستمر في اللعب، ما أدى إلى تمزق الغضروف المفصلي بالإضافة إلى إصابة الرباط الصليبي.