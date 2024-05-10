نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرليفركوزن يقصي روما ويصل لنهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الدوري الأوروبي بعد التعادل الإيجابي أمام باير ليفركوزن بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الذئاب بثنائية نظيفة ليودع بذلك اليورباليج بعد الخسارة بنتيجة 4-2 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة باير ليفركوزن وروما في الدوري الأوروبي

منع القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 29 الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن، بعد تسديدة من إكزيكويل بالاسيوس من خارج منطقة الجزاء.

وسجل لياندرو باريديس أول أهداف اللقاء لصالح روما في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها سردار أزمون، نفذها باريديس بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسدد أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن في الدقيقة 54، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وأطلق سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن تسديدة في الدقيقة 56 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ماتيج كوفار.

وتمكن لياندرو باريديس من تسجيل الهدف الثاني لصالح الذئاب في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، نفذها باريديس بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 82، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء روما، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الجميع ثم ارتطمت برأس مانشيني وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع جوسيب ستانيشيتش أن يسجل الهدف الثاني والتعادل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 7+90، بعد أن راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس ميل سفيلار.