نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

جاء ذلك بناءً على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب الأول لكرة القدم.

وأجرى اتحاد الكرة عدد من الاتصالات في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلا ٧ على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم ١٠ يونيو.

