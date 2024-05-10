نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى لمواجهة فيوتشر فى الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر وذلك ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي ضد فيوتشر

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمباراة فيوتشر، على النحو التالى:

حراسة المرمى: حسن شاهين

حسن شاهين خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، أمير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى

أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، أمير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد هلال

سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد هلال خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي على النحو التالى: أحمد صبحى، محمود قاعود، جريندو، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمود سيد، عبد العزيز سيد، أحمد ربيع، عماد فتحي.