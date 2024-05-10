المصري يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري جلسه تحفيزية للاعبي الفريق على هامش المران يطالبهم فيها بضرورة التركيز في هذه المباراة وعدم تكرار الاخطاء التي وقعوا فيها في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي اتنهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل لاشئ.

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساءا اليوم السبت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.