نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يحسم مصير شكوى الزمالك ضد حمدي النقاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حصول النادي على حكم نهائي في قضية حمدي النقاز بتغريم اللاعب 150 ألف دولار لصالح الفارس الأبيض.

مصير شكوى الزمالك ضد حمدي النقاز

وأعلن الفيفا الحكم بشكل ونهائي لصالح الزمالك في خطاب رسمي وصل للنادي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى الاتحاد الدولي بعد حصول التونسي على مستحقات وعدم ردها إلى النادي، ومن ثم رحيله إلى أهلي جدة السعودي موسم 2021.

ومنح الفيفا مهلة للتونسي 45 يوما من أجل السداد وحال نهاية المهلة يعرض للإيقاف.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل وذلك في ذهاب نهائي الكونفدرالية