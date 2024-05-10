نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محكمة "كاس" تصدر قرارها بشأن طلب تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، طلب الاتحاد الجزائري ونادي اتحاد العاصمة حول أزمة مواجهة نهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محكمة كاس ترفض طلب اتحاد العاصمة

ذكرت تقارير صحفية، إن الجانب الجزائري طالب بعدم إقامة نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، لحين صدور قرار المحكمة الرياضية، في قضية إقصاء فريق اتحاد العاصمة من نصف نهائي البطولة، بعد أزمة قميص الفريق المغربي.

تقدم اتحاد العاصمة الطعن في لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي وذلك بعد القرار الصادر يوم 30 أبريل والذي يقضي بخسارة الفريق الجزائري ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل نهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية.

ونشر حساب قناة الرياضية المغربية عبر منصة “إكس”: “رفضت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان اليوم الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد العاصمة الجزائري بشأن الطعن في قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الصادر يوم 30 أبريل”.

استكمل: “القرار الذي يقضي بخسارة الفريق الجزائري ذهابًا وإيابًا وتأهل فريق النهضة البركانية المغربي إلى المباراة النهائية لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي ستجمعه ذهابًا بفريق الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي ببركان وإيابًا يوم 19 مايو بالقاهرة”.

تفاصيل أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة

ظهرت الأزمة عندما احتجزت السلطات الجزائرية معدات الفريق المغربي بعد خريطة مطبوع عليها الصحراء الغربية محل الخلاف بين المغرب والجزائر.

وعلى الجانب الآخر؛ تكررت نفس الأزمة في مباراة الإياب بعد رفض الفريق الجزائري خوض المباراة بسبب القمصان الخاصة بنهضة بركان.

موعد نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يحل فريق الزمالك، ضيفًا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 12 مايو، وسيقام الإياب بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الـ19 من الشهر ذاته.