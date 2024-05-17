نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مودريتش يبلغ إدارة ريال مدريد بموقفه من البقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ الكرواتي الدولي لوكا مودريتش قائد وسط ريال مدريد، إدارة النادي الملكي بقراره النهائي عما إذا سيستمر أم يغادر بنهاية الموسم الجاري.

مودريتش يريد البقاء مع ريال مدريد

وحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فأن لوكا مودريتش قد أخبر مسؤولي ريال مدريد برغبته في البقاء مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش وافق على تخفيض راتبه، ولعب دور ثانوي في الفريق، لأنه يريد الاعتزال داخل أسوار "سانتياجو برنابيو".

وذكر المصدر ذاته أن نادي ريال مدريد اضطر لتغيير خطته بشأن مودريتش بعدما كانت النية تتجه لعدم تجديد عقده ولكن الآن سيتم العمل على هذا الملف ليبقى لاعبًا بصفوف الملكي.

وكانت تقارير صحفية قد توقعت أن يرحل مودريتش عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، بحيث تنحصر وجهته القادمة ما بين الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو السعودي.