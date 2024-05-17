التعادل الايجابي يحسم مواجهة ضمك والفيحاء بالدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الايجابي مباراة ضمك والفيحاء بهدف لكل من الفريقين في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الفيحاء اللاعب ساكالا في الدقيقة 42 عن طريق ركلة جزاء.

بينما تمكن فريق الضمك من احراز هدف التعادل عن طريق اللاعب صولان في الدقيقة79.



تشكيل ضمك أمام الفيحاء

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: رمزي سلوان - عبد القادر بدران - فاروق شافي - عبد الباسط هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد - جورجي كيفن نكودو - نيكولاس ستانتش.

خط الهجوم: عبدالله القحطاني - أنتولينك - أحمد زين.

ترتيب الفيحاء وضمك

ويحتل فريق الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل فريق ضمك المركز العاشر برصيد 39 نقطة.



انطلقت صافرة بداية مباراة ضمك والفيحاء في دوري «روشن»، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات SSC هي الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط، وتم بث مباراة ضمك والفيحاء، على قناة ssc HD 1.