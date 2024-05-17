نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤجل اختبارات الناشئين ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الكابتن محمد حلمي عن عدم إجراء أي اختبارات خاصة بالناشئين أو البراعم في الفترة الحالية، وأن البعض حاول الزج باسم نادي الزمالك في اختبارات ليس علاقة للنادي بها.

قطاعات الزمالك: نعلن عدم إجراء اختبارات خاصة بالناشئين والبراعم

ويُهيب نادي الزمالك الجميع بأن الاختبارات الخاصة بالناشئين والبراعم في حالة إقامتها سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية للنادي، وسيكون هناك تحرك قانوني تجاه الذين قاموا خلال الأيام الحالية بالزج باسم الزمالك وشعاره في اختبارات ليس للنادي بها أي صلة سواء من قريب أو بعيد.

وفي سياق متصل؛ يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعرض أبناء ميت عقبة للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.