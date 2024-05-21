الأهلي وحش كاسر يُرعب الفرق ويُحيل ملاعبهم إلى جحيم!... الفراج يفاجئ الجميع بتصريحات لم تكن بحسبان أحد !

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رياض - احمد صلاح - الأهلي يواصل سحره ويُبهر الجماهير: الفراج شيد بروح الفريق العالية

يُواصل نادي الأهلي إثارة الإعجاب وتقديم العروض الرائعة في دوري روشن السعودي، حتى مع اقتراب الموسم من النهاية. وأشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بأداء الأهلي المميز وروحه العالية في آخر مبارياته.

وأكد الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد أن الأهلي لم يفقد بريقه وروحه القتالية رغم تغيير بعض لاعبيه هذا الموسم.

ووصف الفراج أداء الأهلي بأنه "كابوس للفرق الأخرى"، مُشيرًا إلى أن الفريق سيصبح أكثر قوة مع بعض التعديلات في المستقبل.

وأضاف الفراج أن الأهلي يُقدم هدية جميلة لجمهوره بمواصلة تقديم العروض القوية حتى بعد حسم لقب الدوري.

وختاماً، يُؤكد النص على استمرار تألق الأهلي وروحه العالية في الموسم الحالي، مما يُبشر بمستقبل واعد للفريق.