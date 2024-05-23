نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام بروكسي في كأس مصر.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراته أمام نظيره بروكسي في كأس مصر، في المباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو.

وكان يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي في مباراة دور الـ32 بينهما في كأس مصر في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس 30 مايو الجاري.

الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام بروكسي

وخاطب نادي الزمالك اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بسبب استدعاء خمسة من لاعبيه الأجانب إلى منتخباتهم يوم 28 مايو الجاري ووضح ذلك في الخطاب الذي أصدره اليوم.

وجاء خطاب الزمالك كالتالي:

"بمناسبة مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الخميس 30 مايو 2024 في تمام الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب".

"نحيط سيادتكم علما بأنه تم استدعاء اللاعبين الدوليين (الأجانب) من قبل منتخباتهم الوطنية إعتبارا من 28 مايو".

"واللاعبون الخمسة هم ترافيس موتيابا وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وياسر حمد".

"بالإضافة للخماسي سيتم استدعاء لاعبي نادي الزمالك الذين سوف ينضمون إلى المنتخب الوطني وهم القوام الأساسي والرئيسي لفريق الزمالك".

"وحيث أن بطولة كأس مصر بطولة مهمة لنادي الزمالك ويحرص أداء أعلى مستوى بها، لذا يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقة على تأجيل المباراة لموعد يحدد لاحقا".