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أحمد جودة - القاهرة - كشف جون إدوارد وكيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية تتعلق بمصير اللاعب مع فريقه، بالموسم الجديد.

وأكد إدوارد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن الأهلي لم يجدد تفاوضه مع معلول لتجديد عقده مرة أخرى، منذ آخر جلسة جمعت الطرفين قبل شهر تقريبًا.

وكيل معلول يفجر مفاجأة لـ "دوت الخليج" عن مصير اللاعب مع الأهلي

وتابع جون إدوارد: "الجلسة الأولى لم يتم التوصل فيها لاتفاق، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا، ولكن إصابة معلول أجلت الأمر".

وأضاف وكيل علي معلول: "اللاعب لم يحسم قراره بعد وهو يركز في العودة سريعًا من إصابته وكذلك الفريق يركز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعد ذلك يتم حسم كل الأمور".

واختتم: "معلول لديه عرضين في الوقت الحالي من الدوري القطري والسعودي، للحصول على خدماته، وكل الاحتمالات واردة سواء بتجديد عقده أو رحيله".

