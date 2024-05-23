أتالانتا يحدد مصير برشلونة في تصنيف دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أثرت هزيمة فريق باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا على تصنيف فريق برشلونة الإسباني في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا. تعرض باير ليفركوزن للهزيمة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا، مما أدى إلى فقدانه لقب الدوري الأوروبي.

أتالانتا يحدد مصير برشلونة في تصنيف دوري أبطال أوروبا

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هذه الهزيمة تمنح برشلونة فرصة للتواجد في التصنيف الأول بين الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2025.

تغير نظام التصنيف، حيث كان سابقًا يشمل بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أبطال أفضل 6 دوريات في القارة. ولكن بعد التغييرات الجديدة من اليويفا، يتواجد في التصنيف الأول الأندية التي قدمت أفضل مشاركات في آخر 5 نسخ من البطولة، وسيضم التصنيف الأول 9 فرق.

أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن مصير برشلونة في تصنيف دوري أبطال أوروبا سيعتمد بشكل كبير على نتائج أتالانتا. يحتل أتالانتا المركز الخامس في الدوري الإيطالي، وإذا أنهى الموسم في هذا المركز، سيمنح روما مقعدًا في دوري أبطال أوروبا.

يتبقى لأتالانتا مباراتان في الدوري الإيطالي، وإذا فاز بهما سينهي الموسم في المركز الرابع، مما يعني تراجع يوفنتوس إلى المركز الخامس وبالتالي عدم مشاركة روما في دوري أبطال أوروبا إذا احتل المركز السادس. في هذه الحالة، سيكون برشلونة في التصنيف الأول لدوري أبطال أوروبا المقبل.