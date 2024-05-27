نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل تشافي.. موعد تقديم هانز فليك كمدرب لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الموعد الرسمي لتقديم الألماني هانز فليك، كمدرب جديد لنادي برشلونة الإسباني ليقود تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لتشافي هيرنانديز.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البارسا بشكل رسمي عن رحيل تشافي خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بما قدمه للفريق الفترة الماضية.

حقيقة تعاقد برشلونة مع فليك

ويعتبر السبب الرئيسي وراء رحيل تشافي هو غضب خوان لابورتا رئيس النادي من التصريحات التي صرح به مؤخرًا عن ضعف إمكانيات الفريق وأزمته الاقتصادية التي تهدد نجاحه.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن برشلونة استقر على تعيين الألماني هانز فليك، الذي سبق ودرب نادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني كمدرب جديد لنادي برشلونة.

‏وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه يتم صياغة التفاصيل النهائية في عقد هانسي فليك، والمقرر تقديمه رسميًا يوم الاثنين كمدرب لبرشلونة.

الجدير بالذكر أن برشلونة عين تشافي كمدرب في 2021 قادمًا من نادي السد القطري، وحقق معه الفريق الإسباني لقب الليجا للموسم الماضي.