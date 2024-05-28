حمدي فتحي: كولر من أفضل المدربين في النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونجم فريق الوكرة القطري ومنتخب مصر الحالي، إعجابه الشديد بالمدرب السويسري مارسيل كولر.

وأكد حمدي فتحي، على أن مارسيل كولر من أفضل المدربين الذين مروا على المارد الأحمر، والجميع يحبه ويعتز به.

وقال حمدي فتحي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي "MBC Masr 2":

حمدى فتحي: "كولر من أفضل المدربين الذين مروا على الأهلي في جميع مراحله".

واضاف: "كولر يتميز بأنه يلعب بنظام معين وبطريقة معينة، جعلته يحقق العديد من الإنجازات خلال مشواره مع الأهلي".

وتابع: "الجميع داخل جدران النادي الأهلي يحب السويسري مارسيل كولر واستطاع أن يحقق نجاحات عديدة في وقت قصير".



واختتم: "كولر حاول إقناعي بالاستمرار مع الأهلي في جلسة استمرت لأكثر من 60 دقيقة، لكني أقنعته في النهاية بضرورة رحيلي وبالفعل ورحلت".