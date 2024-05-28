رضا عبد العال: علامة استفهام حول انضمام ثنائي الأهلي للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي أعلنها حسام حسن مساء أمس الأول الأحد، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في "المكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية".

تعليق عبد العال

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

بعض اختيارات حسام حسن غير منطقية، وعلى رأسها أحمد نبيل كوكا وياسر ابراهيم العائدون من إصابة طويلة، ولا يشاركون مع الأهلي في المباريات الأخيرة، وكذلك محمد الشامي مع النادي المصري، وغيرهم.

وأضاف: علامة استفهام حول عدم انضمام عمر جابر ومحمد شحاتة للمنتخب الوطني، وخاصًة الأخير، الذي يقدم آداءً جيدًا مع الزمالك في اللقاءات الماضية، وهو أفضل من جميع لاعبي الوسط الذين تم اختيارهم بالقائمة.