ميسي يعزّز رقمه القياسي بعد هدفه في شباك أتلانتا يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - عزّز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إنتر ميامي الأمريكي، رقمه القياسي كأكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ كرة القدم.

وسجل بطل كأس العالم، هدفًا رائعًا في شباك أتالانتا يونايتد في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه إنتر ميامي بثلاثة أهداف لهدف.

ميسي يعزز رقما قياسيا مع إنتر ميامي

وبعد هدفه في مباراة إنتر ميامي، وصل ميسي لـ 1206 مساهمة في التاريخ؛ أي بتسجيله 834 هدفا وصنع 372 تمريرة حاسمة لزملائه.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي يأتي على رأس قائمة المنتخب الأرجنتيني، لخوض مواجهة بطولة كوبا أمريكا، ويلعب بطل العالم في المسابقة ضمن مجموعة تضم كلا من كندا، تشيلي، وبيرو.