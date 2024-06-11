عاجل.. برشلونة يفاوض "مكوك" الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي برشلونة، دخل في مفاوضات قوية مع بايرن ليفركوزن الألماني، لضم جيريمي فريمبونج، مدافع الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يفاوض "مكوك" الدوري الألماني

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية، إن برشلونة بدأ بالفعل المفاوضات مع بايرن ليفركوزن، خلال الأيام الماضية، لضم الدولي الهولندي خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن القيمة السوقية لـ جيريمي فريمبونج 50 مليون يورو، والعقد الذي قدمه برشلونة أقل من ذلك بكثير، ومن المنتظر أن يقدم النادي الكتالوني عرضا آخر لتمسكه باللاعب.

وأشارت إلى رغبة نادي بايرن ليفركوزن، في ضم إنسو فاتي، لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الجاري، وهو ما قد يسهل المهمة لـ«البلوجرانا» في ضم مدافع الفريق الألماني.

وكان جيريمي فريمبونج، لاعب بايرن ليفركون، أحد أهداف ريال مدريد؛ إذ كان النادي الملكي يسعى لضم اللاعب، ليكون بديلا لداني كارفخال، الظهير الأيمن للفريق.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، عن أن ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، طلب من النادي الموافقة له بمغادرة الفريق، والانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.