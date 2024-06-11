نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. ليفاندوفسكي يغيب عن مباراة بولندا الأولى في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياتسيك ياروزيفسكي طبيب منتخب بولندا اليوم الثلاثاء إن نجم الفريق وقائده روبرت ليفاندوفسكي سيغيب على الأقل عن المباراة الأولى أمام هولندا في بطولة أمم أوروبا 2024.

وأوضح طبيب منتخب بولندا أن مهاجم برشلونة تعرض لتمزق في الألياف العضلية خلال المباراة الودية أمام تركيا حيث استبدل في الدقيقة 32 من مباراته الدولية رقم 150 التي انتهت بفوز بولندا بنتيجة 2 / 1 أمس الإثنين في وارسو.

وتلعب بولندا ضد هولندا يوم الأحد ثم تلاقي النمسا وسويسرا يومي 21 و25 يونيو في الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات.

وقال ياروزيفسكي "نبذل قصارى جهدنا ليكون ليفاندوفسكي جاهزا للمباراة الثانية ضد النمسا".

من جانبه قال ميشال بروبيرز مدرب بولندا "إنها إصابة خفيفة، ونأمل ألا تكون هناك مشاكل".

وتضاعف إصابة ليفاندوفسكي /35 عاما/ أزمة هجوم بولندا بعدما أعلن أركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس أنه سيغيب عن بطولة أمم أوروبا بسبب إصابة في الركبة.