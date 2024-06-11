نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يوافق على رحيل لاعبه إلى خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موافقة مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني على رحيل أحد لاعبيه إلى نادي خيتافي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب التقارير فإن نادي خيتافي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الشاب ألفارو روديجيز لاعب الكاستيا وهو الفريق الرديف لنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت أن مسئولي المرينجي رحبوا برحيل ألفارو روديجيز إلى نادي خيتافي من أجل حصوله على فرصة للمشاركة بصفة أساسية كما أن اللاعب رحب بالرحيل.

وأوضحت أن اللاعب ألفارو هو الآخر رحب بفكرة الانتقال إلى صفوف نادي خيتافي في الميركاتو الصيفي للحصول على فرصة للمشاركة في فريق آخر.

وأشارت التقارير إلى أن نادي خيتافي سوف يتفاوض مع مسئولي نادي ريال مدريد في الأيام القليلة القادمة في ظل رغبة الطرفين بفكرة التعاقد مع اللاعب.