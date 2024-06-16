نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادٍ سعودي مفاجئ يريد جوميز وهداف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، بالإضافة إلى لاعب في صفوف الفريق الأبيض وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الخلود السعودي يرغب في التعاقد مع جوميز والجزيري

وحسب ما جاء في برنامج “ملعب أون تايم”، فأن نادي الزمالك الذي يمر بأزمة اقتصادية بات مهددًا بخسارة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، ولاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جوميز له تجارب سابقة وناجحة في الدوري السعودي حيث درب التعاون وأهلي جدة.

وأضاف، أن نادي الخلود، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، قد تواصل مع وكلاء جوميز، لجس نبض المدرب وتم عرض راتب سنوي قيمته مليون و500 ألف دولار.

ولم يدخل مسؤولو الخلود، في مفاوضات رسمية ولكن هناك جس نبض فقط، كما يأتي التونسي سيف الجزيري ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم خط هجوم الفريق السعودي.