نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف سبب اعتراض الزمالك على إقامة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق، أنه لا أحد يرتضي بما يحدث ونريد مجددا الاهلي وحده في الملعب، وأن المشكلة أن الأمور أصبحت تدخل في إطار مشجعين بين الزمالك والأهلي.

سبب اعتراض الزمالك على إقامة القمة

ومن المقرر أن فريقي الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء 25 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن رابطة الأندية تظن أنها ناجحة ولكن التي فيه هي فشل ذريع، ولم بعد هناك احترام للمسابقات المصرية

وأضاف الغندور، أن ماقام به الزمالك فعله الاهلي منذ أيام في مسابقة كأس مصر وتم تأجيل كل المباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز وفتحت باب لاي معترض أن ينفذ مايريد.