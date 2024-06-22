الرياضة

عاجل.. كولر يعلق على إمكانية انسحاب الزمالك من القمة

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أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر مدرب ، على إمكانية انسحاب الزمالك من مباراة القمة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي، على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري.

وسُئل كولر في المؤتمر الصحفي عقب والداخلية، عن إمكانية عدم خوض الزمالك لمباراة القمة.

رد كولر، قائلًا: “لا يخصني الزمالك يخوض المباراة أو لا، ولست مسؤولًا عن الإجابة واتحاد الكرة هو المسؤول عن ذلك”.

لماذا انسحب الزمالك من الدوري؟

قررت إدارة الزمالك، عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي 2-1، الإثنين الماضي، الانسحاب من بطولة الدوري بعد مباراة فاركو، لعدم استكمال جميع الفرق مباريات الدور الأول، ووجود شائعات حول تدخلات في مواعيد المباريات لصالح بعض الفرق المنافسة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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