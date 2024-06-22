نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلق على إمكانية انسحاب الزمالك من القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، على إمكانية انسحاب الزمالك من مباراة القمة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي، على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري.

وسُئل كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والداخلية، عن إمكانية عدم خوض الزمالك لمباراة القمة.

رد كولر، قائلًا: “لا يخصني الزمالك يخوض المباراة أو لا، ولست مسؤولًا عن الإجابة واتحاد الكرة هو المسؤول عن ذلك”.

لماذا انسحب الزمالك من الدوري؟

قررت إدارة الزمالك، عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي 2-1، الإثنين الماضي، الانسحاب من بطولة الدوري بعد مباراة فاركو، لعدم استكمال جميع الفرق مباريات الدور الأول، ووجود شائعات حول تدخلات في مواعيد المباريات لصالح بعض الفرق المنافسة.