نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة حصريا عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.